Repórteres da Band e da Record “brigam” ao vivo; veja o vídeo

Na tarde desta terça-feira (1º), um desentendimento entre os repórteres Lucas Martins, da Band, e Grace Abdou, da Record, interrompeu uma cobertura jornalística sobre o desaparecimento de duas adolescentes. O atrito ocorreu enquanto os profissionais disputavam o acesso a uma fonte no local da apuração.

Durante a transmissão, Lucas Martins empurrou Grace Abdou e gritou: “Dá licença, tá louca?”, ao perceber que a colega também tentava conversar com a fonte. A repórter reagiu e questionou: “Você tá ao vivo, Lucas?” Ele confirmou e justificou o empurrão dizendo: “Você tá entrando na minha frente propositalmente, e não é a primeira vez que isso acontece. Me dá licença.”

A confusão levou a Band a interromper a transmissão, com o apresentador Joel Datena assumindo a reportagem direto do estúdio. O episódio também foi exibido no Cidade Alerta, da Record, que repudiou a atitude do repórter adversário.

Com a repercussão negativa nas redes sociais, Lucas Martins passou a ser alvo de críticas e ataques. Como resposta, decidiu restringir os comentários em seu perfil no Instagram. Ainda assim, internautas continuaram se manifestando contra o jornalista nas publicações ainda abertas.

Durante a edição do Brasil Urgente, Lucas Martins pediu desculpas, ao vivo, à repórter da Record. Mesmo assim, a emissora divulgou uma nota oficial de repúdio. “A RECORD condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, afirmou a emissora.

Veja o vídeo