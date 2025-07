Reserva Natural Vale: o berço da Mata Atlântica do futuro

O podcast Sustentabilidade Brasil apresenta uma viagem pela biodiversidade da Mata Atlântica com duas especialistas que estão na linha de frente da conservação e da produção florestal: Laila Medeiros, coordenadora da Reserva Natural Vale, e Kamila Antunes Alves, supervisora do Laboratório de Análise de Sementes Florestais da Rede Rio Doce/IAV. O foco dessa conversa é o viveiro de mudas e sementes localizado em Linhares, Norte do Espírito Santo, um dos maiores centros de referência em restauração ecológica no Brasil.

Desde a década de 1950, o viveiro da Reserva Natural Vale tem sido fundamental para a produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, inicialmente voltadas à recuperação das áreas degradadas da própria empresa e, ao longo dos anos, também para outras regiões do país. Com capacidade variável de produção, ajustada conforme a demanda, o viveiro já trabalhou com mais de 200 espécies e mantém uma estrutura robusta que inclui áreas de beneficiamento, armazenamento, repicagem e produção.

Kamila destaca a importância das espécies pioneiras, de crescimento rápido, fundamentais para o início dos processos de restauração. No laboratório, já foram analisadas mais de 170 espécies distintas, muitas delas sem metodologia definida na literatura científica. Segundo Kamila, 70% das sementes nativas apresentam algum tipo de dormência natural, fenômeno que impede a germinação imediata, exigindo estudo profundo para que se descubra como ativar esse processo em laboratório.

O podcast também aborda o controle de espécies invasoras dentro da reserva, com uso de tecnologias como drones e sensores térmicos para mapeamento e erradicação das plantas que ameaçam a biodiversidade local. Em um cenário de crise climática e desmatamento, a conversa com Laila e Kamila é um convite ao otimismo. “O espírito do tempo é o da restauração”, define Kamila. E Laila reforça: “Nosso papel é mostrar que é possível conservar, produzir e transformar”.

Assuntos do episódio:

0:19 – Apresentação das convidadas e do viveiro da Reserva Vale

1:00 – História e função do viveiro de sementes

2:42 – Como funciona o processo de produção de mudas

3:45 – Espécies prioritárias e desafios da germinação

5:00 – Dormência das sementes e papel do laboratório

8:59 – Identificação de espécies novas e funcionamento do herbário

12:15 – Contribuição do viveiro para o reflorestamento

13:09 – Principais desafios e importância da pesquisa

15:01 – A década da restauração e a valorização da semente

17:00 – Região de transição entre Mata Atlântica e Amazônia

18:36 – Coleções vivas e educação ambiental

20:00 – Projetos com comunidades e bioeconomia

22:00 – Otimismo e convite para visitar a reserva