Ressarcimento INSS: veja o que fazer se ainda não foi notificado para receber

Mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber notificações sobre o direito ao ressarcimento de descontos indevidos em seus benefícios. As mensagens são enviadas diretamente pelo WhatsApp oficial do Governo Federal, alertando sobre a possibilidade de adesão ao acordo para reembolso. A ação visa garantir a devolução de valores cobrados de forma irregular por entidades associativas.

Como solicitar o ressarcimento INSS

Os beneficiários podem solicitar o ressarcimento INSS de duas formas: acessando o aplicativo Meu INSS ou se dirigindo a uma agência dos Correios. Em ambos os casos, não há necessidade de apresentar documentos adicionais além dos dados básicos para identificação.

Campanha reforça segurança e evita golpes

O INSS faz um alerta importante: não envia links, não solicita dados pessoais por telefone e não cobra taxas para liberar o reembolso. Caso o segurado receba algum contato fora dos canais oficiais, é necessário desconfiar e denunciar. Assim, as mensagens legítimas terminam com a pergunta se o beneficiário deseja continuar recebendo comunicações oficiais sobre o tema.

Entidades descontaram valores indevidos

A devolução tem como foco ressarcir os beneficiários que sofreram descontos indevidos feitos por associações e entidades nos contracheques. A primeira etapa da restituição começou na semana passada, beneficiando 533 mil aposentados e pensionistas que já aderiram ao acordo com o governo federal. O valor varia de caso para caso.

Prazo final para aderir ao acordo

Os beneficiários que ainda não realizaram a adesão têm até o dia 14 de novembro para garantir o direito ao ressarcimento INSS. Após esse prazo, o acordo será encerrado e não será possível solicitar o reembolso pelas condições especiais atuais. Contudo, a restituição é feita por ordem de adesão, ou seja, quanto antes o pedido for feito, mais rápido o pagamento será liberado.

Canais oficiais de atendimento

Portanto, para tirar dúvidas, o INSS disponibiliza três canais oficiais: o site gov.br/inss, o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. É importante que os beneficiários busquem informações apenas nos canais oficiais, para evitar fraudes e garantir que o processo de reembolso seja seguro.

Valores corrigidos com base no IPCA

Um dos diferenciais do acordo de ressarcimento é que o valor a ser pago terá correção monetária pelo IPCA, garantindo assim que o beneficiário receba um montante justo, com base na inflação acumulada desde o desconto indevido. Além disso, o pagamento será realizado em conta bancária já cadastrada junto ao INSS.

Como identificar a mensagem oficial

A mensagem enviada pelo WhatsApp do Governo Federal possui linguagem clara, não contém links clicáveis e pede confirmação do interesse em receber informações sobre o reembolso. Caso o aposentado ou pensionista não tenha recebido a notificação, pode procurar os canais oficiais e verificar se tem direito ao ressarcimento.

Medida reforça compromisso com o segurado

A iniciativa do INSS visa reparar os danos causados por práticas abusivas de entidades associativas, que realizaram cobranças indevidas sem consentimento dos beneficiários. Com isso, o Governo Federal demonstra preocupação com a transparência, segurança e proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas.

Evite cair em armadilhas

Com o aumento dos casos de golpes digitais, o INSS reforça que nenhum representante entra em contato por telefone, SMS ou e-mail com links. Em caso de suspeita, o beneficiário deve registrar a ocorrência nos canais de atendimento e nunca fornecer dados bancários ou senhas.

Ressarcimento INSS: o que fazer agora?

Portanto, se você é aposentado ou pensionista e acredita que teve descontos, acesse o Meu INSS ou vá até uma agência dos Correios para verificar sua situação. Entretanto, o prazo está correndo, e o ressarcimento INSS pode representar um alívio financeiro importante. Fique atento, aja com segurança e não perca o prazo.

Informação é proteção

Além disso, divulgar essa informação é essencial para que todos os segurados com direito ao ressarcimento INSS possam reaver seus valores de forma segura e eficaz. Compartilhe com outros beneficiários e ajude a combater fraudes e garantir que o dinheiro volte para quem realmente tem direito.