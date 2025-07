Restaurante está com oportunidade de emprego disponível em Cachoeiro

Precisando trabalhar? A MEO Alimentação está com oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim, para a função de auxiliar de cozinha.

Para o preenchimento do cargo, alguns requisitos são necessários, como: habilidade com serviços manuais, boa prática na manipulação dos alimentos, trabalho em equipe, proatividade, dinamismo e disponibilidade para atuar na escala 12×36.

Já os benefícios que acompanham o cargo são: alimentação na empresa, auxílio transporte, plano odontológico, plano de saúde e cesta básica.

Os interessados na oportunidade, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato com o WhatsApp do número (28) 99928-9254.

