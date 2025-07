Sábado (18) tem vacinação antirrábica em Itapemirim   

Neste sábado (18), a Prefeitura de Itapemirim realiza a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 no Assentamento Nova Safra.

A iniciativa tem como objetivo proteger cães e gatos contra a raiva, garantindo mais saúde pública e segurança para toda a comunidade.

Durante o dia, quatro equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão percorrendo a localidade para imunizar os animais. A vacinação é gratuita e faz parte de um cronograma que contemplará todos os bairros e comunidades do município.

A orientação é para que os moradores fiquem atentos às datas divulgadas e levem seus animais de estimação para receber a dose.

