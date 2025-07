Sábado tem vacinação antirrábica nos distritos de Cachoeiro

No próximo sábado (05), equipes estarão nos distritos de Cachoeiro, vacinando cães e gatos contra a raiva. A ação inclui oito pontos de atendimento em Coutinho, Conduru, São Joaquim, Burarama e Pacotuba, com o objetivo de garantir a oferta da imunização nesses locais, sem que seus moradores precisem se deslocar para longe de casa.

Garantir a dose do seu animal de estimação é simples: basta ir a um dos pontos indicados nesta matéria, munido de cartão de vacina do animal e documento de identificação pessoal, comprovando ser maior de idade.

A vacina é gratuita, segura e previne contra a raiva, que é incurável e transmissível a outros animais e aos seres humanos. Pode, inclusive, levar à morte. A melhor forma de evitar o surgimento de novos casos é por meio da imunização.

Com a iniciativa, Cachoeiro dá o pontapé inicial à Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal deste ano. Outras etapas estão por vir, abrangendo várias áreas do município. No dia 12 de julho, ações itinerantes como a deste sábado serão realizadas, também, em Gironda, Soturno e Itaóca. Depois dos distritos, a equipe envolvida começará os esforços para vacinar na sede, a partir do dia 20 de setembro.

Participe. Confira os locais de vacinação!

Conduru

Unidade Básica de Saúde

Horário: 8h às 11h30

Coutinho

Unidade Básica de Saúde

Horário: 8h às 11h30

São Joaquim

Unidade Básica de Saúde

Horário: 8h às 11h30

Burarama

Rota Cantagalo

Horário: 7h30 às 11h30

Rota Boa Conserva

Horário: 7h30 às 11h10

Rota Forquilha

Horário: 7h30 às 11h30

Pacotuba

Rota Forquilha

Horário: 7h30 às 11h30