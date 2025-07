Saiba o que é kombucha e para que serve essa bebida fermentada

O episódio mais recente do podcast Sustentabilidade Brasil apresenta uma conversa saudável e cheia de sabor com Erlon Valadares Borges, fundador da Bambuchá, uma produtora capixaba de kombucha. Durante a entrevista, Erlon compartilha sua trajetória de vida e como ele encontrou na agricultura orgânica e nos alimentos fermentados uma nova missão: oferecer saúde por meio de uma bebida milenar.

Instalado com a família na zona rural de Marechal Floriano desde a pandemia, o empreendedor produz a kombucha de forma artesanal e sustentável, utilizando água de nascente, frutas da estação, ervas medicinais e ingredientes agroecológicos adquiridos de agricultores locais. No podcast, ele explica como a bebida atua na saúde intestinal, no equilíbrio da flora bacteriana e no fortalecimento do sistema imunológico, além de trazer benefícios comprovados para casos de refluxo, gastrite e até controle glicêmico.

Erlon também fala sobre a origem histórica da bebida, que remonta à China antiga, e apresenta a diversidade de sabores desenvolvidos por sua marca, com mais de 50 combinações disponíveis em feiras orgânicas e eventos pelo estado.

O episódio é um convite a repensar hábitos alimentares e incluir alimentos vivos na rotina. Segundo Erlon, inserir a kombucha no dia a dia pode ser um passo importante para melhorar a digestão, reduzir inflamações e equilibrar o organismo de forma natural.

Assuntos do episódio

00:00 – Abertura e apresentação

00:48 – Mudança de vida: da fisioterapia à roça

01:23 – Primeiro contato com a kombucha

02:02 – O que é scoby e como é feita a kombucha

03:52 – Benefícios para a saúde: refluxo, flora intestinal, diabetes

06:49 – Kombucha feita em casa: como começar

09:00 – Origem milenar da kombucha

13:45 – Criação da Bambuchá e sabores artesanais

16:40 – Kombuchas funcionais e ingredientes sazonais

19:45 – Por que a kombucha é especial entre os fermentados

22:15 – Tendência dos probióticos e encerramento