São Mateus reforça saúde com UBS reformada e convênio de R$ 1,6 milhão

A Prefeitura de São Mateus promoveu nesta quarta-feira (2) a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Cafeu Pavesi, situada na comunidade rural do KM 23, distrito de Nestor Gomes. A unidade, que atende cerca de 1.200 moradores em aproximadamente 433 residências, passou por uma reforma ampla, que a deixou mais moderna, funcional e preparada para oferecer melhor atendimento às famílias locais. O investimento total foi de R$ 192.400,00.

Durante a cerimônia, o prefeito Marcus Batista ressaltou o significado político da obra: “Esta obra não é só concreto, é compromisso. É olhar para quem vive no interior e dizer: ‘vocês contam com a gente’. Uma UBS reformada significa dignidade no cuidado, saúde acessível e esperança para quem mora longe do centro.”

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, também marcou presença e destacou o papel estratégico das UBSs no sistema público de saúde: “A UBS é a porta de entrada da cidadania. Ela não é feita apenas para tratar doenças, mas para evitar que elas aconteçam. Aqui começa o cuidado, a escuta e a prevenção. Antes do hospital, vem o acolhimento nas comunidades.”

O evento contou ainda com a participação do secretário municipal de Saúde, Josiel Santana, vereadores e outras autoridades locais e estaduais. Familiares da homenageada que dá nome à unidade, como sua filha Dona Tereza, estiveram presentes no descerramento da nova placa.

Na ocasião, foi formalizado um convênio entre a Prefeitura e o Hospital Maternidade de São Mateus, com repasse anual de R$ 1.690.000,00 para o fortalecimento do atendimento materno-infantil no município. O valor equivale a cerca de R$ 140.833,00 por mês e reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública local.