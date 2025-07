Saúde em Movimento atende comunidade de Itapemirim nesta sexta (18)

O programa Saúde em Movimento, da Prefeitura de Itapemirim, levará serviços de saúde para mais perto da população. Nesta sexta (18), o ônibus itinerante estará em Santo Amaro (Fazenda Velha), oferecendo atendimento gratuito.

A equipe realiza consultas médicas, atendimentos de enfermagem e odontológicos, além de aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Não é necessário agendamento prévio. Os atendimentos serão de 8h às 11h.

