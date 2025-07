Segurança reforçada garante tranquilidade na ExpoKennedy 2025

Com uma programação diversificada que inclui shows regionais e nacionais, concurso leiteiro e rodeio, a 26ª ExpoKennedy 2025, em Presidente Kennedy, conta com um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade de moradores e visitantes.

De acordo com o comandante Macedo, da Guarda Civil Municipal (GCM), a operação de segurança é realizada em conjunto com as Polícias Militar e Civil. Diariamente, 13 agentes da GCM atuam no evento, que também conta com o apoio de aproximadamente 105 seguranças privados distribuídos por toda a área da festa.

Um dos destaques da estrutura é a Unidade Móvel de Tecnologia e Monitoramento equipada para a identificação facial dos suspeitos. Ao todo, 120 câmeras monitoram, em tempo real, tanto o Parque de Exposições quanto diferentes pontos da cidade e dos distritos do município.

A expectativa é de que o reforço na segurança proporcione um ambiente tranquilo e seguro para o público aproveitar os dias de festa com mais conforto e confiança.

Confira a programação deste sábado e domingo

SÁBADO 12/07

Concurso Leiteiro

07h –Quarta Ordenha

17h – Quinta Ordenha

10h – Prova de Laço Campista

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

23h – Show com Carreiro e Capataz

01h – Show com Vitor Fernandes

DOMINGO 13/07

Concurso Leiteiro

07h – Sexta Ordenha

10h – Premiação

10h – Prova de Laço Campista

10h – Copa de Marcha Mangalarga Marchador

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

21h30min – Show com Thifany Boleli

00h – Show com Edson e Hudson