Senac abre vagas para curso gratuito de inglês em Cachoeiro

O Senac Cachoeiro de Itapemirim está com inscrições abertas para o curso gratuito de Inglês Básico, com aulas no período da tarde. A formação é voltada para pessoas com ensino fundamental incompleto e idade mínima de 12 anos.

O curso será realizado de 1º de agosto a 31 de outubro, com carga horária total de 160 horas. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h, na unidade do Senac no município.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Senac Cachoeiro, das 8h às 21h. Os interessados também podem buscar informações por meio do WhatsApp da instituição.

O Senac orienta que os candidatos fiquem atentos aos documentos exigidos e ressalta que as vagas são limitadas. Mais informações sobre bolsas de estudo estão disponíveis no site oficial: es.senac.br.