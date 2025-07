Servidor público de Piúma é preso com drogas em Cachoeiro

Um homem foi preso transportando drogas em um carro oficial da Prefeitura de Piúma na altura da ES-375, que liga o município à BR-101 Sul, na última quarta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que uma carga de drogas seria transportada de Cachoeiro de Itapemirim para Piúma, em um veículo oficial da Prefeitura do município.

A administração de Piúma informou aos militares que o servidor estava sendo monitorado após sair com o carro oficial sem autorização. Com apoio da Prefeitura, os policiais rastrearam o veículo e o localizaram ainda na rododia.

Durante a abordagem, foi encontrada uma bolsa contendo 18 tabletes de maconha, além de porções menores de cocaína e crack.

O servidor foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do município para providências.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Piúma informa que colaborou ativamente com as investigações que levaram à prisão de um servidor público, flagrado utilizando um veículo oficial para o transporte de entorpecentes.

Com base em indícios apurados internamente, a própria administração acionou as autoridades e apoiou integralmente a operação da Polícia.

Diante da gravidade dos fatos, o servidor foi imediatamente exonerado. A ocorrência segue em andamento, e a Prefeitura continua colaborando para o total esclarecimento do caso.

A gestão reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e o respeito à população, e não tolera desvios de conduta no serviço público.

Piúma, 16 de julho de 2025

Prefeitura de Piúma

Subsecretaria de Comunicação