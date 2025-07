Submetralhadora usada em crime é encontrada em Vargem Alta

Durante a ação, os militares localizaram uma arma do tipo submetralhadora, um carregador compatível calibre 9mm e dez munições calibre 9mm de treinamento. Também foram apreendidos 13 pinos pequenos e um pino grande com substância análoga à cocaína, além de 85 pinos vazios usados para endolação.

Segundo o 9º Batalhão da PM, equipes da 2ª Companhia — com as viaturas RP 4837 e RP 5010 — realizavam diligências quando encontraram o material ilícito. A apreensão ocorreu enquanto a ocorrência ainda estava em andamento.

Uma submetralhadora foi apreendida pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (21) em Vargem Alta. A arma foi localizada durante o desdobramento de um assalto a um restaurante no município.

