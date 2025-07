Superman, de James Gunn, estreia nos cinemas; veja onde assistir

O maior herói do mundo dos quadrinhos ganha uma nova adaptação cinematográfica. No novo filme do Superman acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas.

Desse modo, ele tenta equilibrar sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville, no Kansas.

Assim, dirigido por James Gunn, o novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.

Nesse sentido, o chamado de Superman será colocado à prova através de uma série de novas aventuras épicas e diante de uma sociedade que enxerga seus valores de justiça e verdade como antiquados.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 1

Lilo & Stitch (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Como Treinar o Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Superman (2D)

Todos os dias – 20h15 (LEGENDADO)

Sala 2

Superman (3D)

Todos os dias – 15h45 | 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 3

Jurassic Word: Recomeço (3D)

Todos os dias – 15h | 17h45 | 20h30 (DUBLADO)

Sala 4

Elio (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

F1, o filme (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO)

Programação – Cine Ritz Perim

Sala 1

Elio (2D)

Somente sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Como Treinar O Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

F1, o filme (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 2

Superman (3D)

Todos os dias – 15h45 | 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 3

Lilo & Stitch (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Jurassic World: Recomeço (2D)

Todos os dias – 17h45 | 20h30 (DUBLADO)