Supermercado abre vagas para Cachoeiro, Vargem Alta e Itaipava; confira

O Frigolima Supermercados está com vagas abertas em diversas unidades do Espírito Santo. As oportunidades são para Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Itaipava.

As contratações abrangem os cargos de repositor(a), açougueiro, padeiro, motorista, operador de caixa e produção. A empresa também oferece vagas para pessoas acima de 50 anos e aposentados, com destaque para os benefícios oferecidos aos colaboradores.

Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp, no número (28) 99906-3148, ou se cadastrar diretamente no site: frigolimasupermercados.vagas.solides.com.br.