Supermercado em Cachoeiro está contratando; saiba como se candidatar

O Supermercado Frigolima está com duas oportunidades de emprego abertas nas áreas de açougue. As vagas são para os cargos de açougueiro e auxiliar de açougue, com benefícios que incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida e convênios com instituições de ensino e farmácias.

Para o cargo de açougueiro, é exigida experiência na função. O profissional será responsável pelo corte de carnes, atendimento ao cliente e manutenção da limpeza e organização do setor. Além dos benefícios, o contratado receberá adicional de insalubridade e premiação de R$ 300 por assiduidade.

Já para a vaga de auxiliar de açougue, não há exigência de experiência. As atribuições incluem apoio no corte de carnes, organização do ambiente, atendimento ao cliente e reposição de produtos.

Interessados devem enviar o currículo para o número (28) 99906-3148.