Supremo vê em falas de Trump possível preparação de fuga de Bolsonaro

Declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantaram alerta entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) estar preparando uma saída do Brasil para solicitar asilo político no exterior.

A avaliação entre integrantes da Corte é de que o discurso adotado por Trump, ao classificar Bolsonaro como alvo de uma suposta “perseguição política”, pode estar sendo construído justamente para sustentar um pedido de asilo. Trump afirmou nesta quarta-feira (10): “Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. CAÇA ÀS BRUXAS!!!”.

Três dias antes, o ex-presidente norte-americano já havia publicado outras mensagens em tom semelhante: “Tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele… Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”.

Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump criticou o julgamento de Bolsonaro, chamando-o de “vergonha interna”, e declarou que o processo “não deveria estar acontecendo” e “tem que acabar imediatamente”.

Ministros do STF apontam que Bolsonaro já demonstrou comportamentos que indicam receio de enfrentar a Justiça brasileira. Um dos episódios citados é a viagem do ex-presidente aos Estados Unidos, no final de 2022, pouco antes da posse de Lula, alegando “pressentimento” de que teria problemas no país. Em outro momento, Bolsonaro passou duas noites na embaixada da Hungria, após ter seu passaporte apreendido — gesto interpretado como tentativa de obter proteção diplomática. O governo húngaro, liderado por Viktor Orbán, é aliado ideológico de Bolsonaro.

Além disso, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, mudou-se para os Estados Unidos e tem se apresentado como “deputado em exílio”.

Apesar dos sinais, aliados próximos de Bolsonaro negam qualquer intenção de deixar o Brasil. “Esse negócio do presidente sair do Brasil tem ZERO chance”, afirmou um interlocutor à coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

As falas de Trump ocorreram no mesmo dia em que ele anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, usando justamente o argumento de perseguição a Bolsonaro como justificativa.