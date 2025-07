Suspeito de tráfico é preso em flagrante em Irupi

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de terça-feira (15) no Centro de Irupi. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber denúncias sobre movimentações suspeitas na Rua da Matinha, área já conhecida pelo comércio ilícito de entorpecentes.

Durante o monitoramento do local, os policiais observaram diversas pessoas se aproximando da residência do suspeito e exibindo comprovantes de pagamento ou entregando dinheiro em espécie. Após as transações, essas pessoas recebiam pequenos invólucros e deixavam o local rapidamente.

Um desses indivíduos, de 33 anos, foi abordado ao se afastar da casa e confessou ter acabado de adquirir duas porções de maconha. Com base nas informações, os militares entraram na residência, que tinha o acesso parcialmente bloqueado por um sofá posicionado como barricada.

No interior do imóvel, foi encontrada uma porção de maconha semelhante à apreendida com o comprador, além de R$ 340,00 em dinheiro. O suspeito confirmou a venda da droga.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, onde o caso foi registrado como tráfico de entorpecentes.