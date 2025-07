Suspeito joga moto contra PM e foge após abordagem em Mimoso do Sul

Na noite deste sábado (12), uma guarnição da Polícia Militar (PM) visualizou dois indivíduos vindo em direção a viatura, durante patrulhamento no Morro da Palha, em Mimoso do Sul, cada um pilotando uma motocicleta com barulho de descarga livre. Contudo, um dos indivíduos colocou a mão na cintura, o que levou os policiais a realizar uma abordagem.

Um dos policiais presentes na ocasião, se aproximou dos suspeitos para realizar a abordagem, porém, durante o trajeto, apenas uma das motocicletas obedeceu a ordem de parada. Já o outro veículo, realizou uma manobra de evasão e, segundo a PM, chegou a jogar a motocicleta em direção a um dos policiais presentes no local.

Assim, o policial, que estava com um armamento calibre .12, realizou três disparos do armamento

não letal, por conta da injusta agressão. Mesmo assim, o suspeito conseguiu fugir.

Até o momento da publicação desta matéria, não houve nenhum registro sobre a entrada de algum indivíduo com lesões ocasionadas por munição de elastômero.