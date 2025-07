Suspeitos são detidos por suspeita de tráfico de drogas em Guaçuí

Na tarde desta quinta-feira (10), policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram dois indivíduos, por suspeita de tráfico de drogas no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Guaçuí. Um dos envolvidos era menor de idade.

Por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada, recebendo informações que um indivíduo estaria ameaçando moradores e portando uma arma de fogo no Beco Roberto Mendes. Assim, chegando ao local, os militares encontraram o suspeito com as características informadas e, ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo tentou fugir, correndo para dentro de uma residência no final do beco.

Assim, os militares seguiram o suspeito, conseguindo abordá-lo dentro de uma dos quartos da casa. No local, havia outro homem.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram sobre a cama: 11 buchas de maconha, dois pinos de cocaína, dois papelotes de cocaína, dois celulares, matérias para endola, um simulacro de revólver e R$ 595,00 em espécie.

Diante dos fatos, os dois homens, de 16 e 26 anos, foram detidos e encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com todo o material apreendido.