Tarifaço de Trump ameaça agro e indústria do Espírito Santo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil no início da noite de quarta-feira (9). A medida repercutiu no Espírito Santo, estado com forte presença no mercado exportador de café e outros produtos do agronegócio.

O governador Renato Casagrande criticou a decisão. Em publicação nas redes sociais, afirmou defender o “comércio justo, o respeito entre as nações e o diálogo acima de disputas políticas. A medida atende a motivações ideológicas, não aos interesses do povo brasileiro e americano”, afirmou.

