Tarifaço dos EUA: Lula cobra diálogo e responsabiliza Eduardo Bolsonaro

A quatro dias da entrada em vigor da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a pedir diálogo ao governo norte-americano nesta segunda-feira (28). Em declaração, Lula ressaltou a importância de resolver as divergências por meio do diálogo, criticando a decisão unilateral dos EUA.

“Espero que o presidente dos Estados Unidos reflita sobre a importância do Brasil. Se há divergências, sentemos à mesa para tentar resolver, e não com uma decisão abrupta e individual de taxar o Brasil em 50%”, afirmou o presidente.

O chefe do Executivo brasileiro voltou a responsabilizar Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelas tensões comerciais. Eduardo está nos Estados Unidos e admitiu ter participado das negociações que culminaram nas sanções contra o Brasil.

“Isso é coisa do filho e do pai [Bolsonaro], que faziam campanha abraçados na bandeira nacional, com o lema ‘Brasil acima de tudo’. Agora agem com desfaçatez: ‘Brasil acima de tudo, mas primeiro os EUA’. É uma falta de patriotismo”, criticou Lula.

Enquanto o Brasil busca negociar alternativas para evitar o impacto do tarifaço, a tensão política segue acentuada. Em carta enviada a Lula, o presidente Donald Trump criticou investigações e processos contra Bolsonaro, além da atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro condicionou um possível recuo do governo americano à aprovação de uma anistia “geral e irrestrita” para seu pai e ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A proposta, entretanto, enfrenta resistência e desgaste no Congresso Nacional.

Durante inauguração de uma usina termoelétrica no Rio de Janeiro, Lula declarou: “O pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Ele não será julgado pelo governo, mas pela Justiça.”