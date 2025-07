Teatro aborda sustentabilidade para alunos de escolas de Vargem Alta

Alunos da rede municipal de Vargem Alta estão participando de uma experiência educativa com teatro “Missão Natureza”, da companhia Turma da Ação.

A peça promove, de forma lúdica e gratuita, reflexões sobre sustentabilidade, cidadania e respeito ao meio ambiente.

A apresentação conta com o apoio da Prefeitura de Vargem Alta e patrocínio da Reserva Águia Branca e apresentação já passou por localidades como Santa Maria e Prosperidade.

O espetáculo combina cenários, figurinos e performances teatrais para engajar crianças e adolescentes para uma imersão na consciência ecológica.

