Temperaturas continuam caindo em Cachoeiro! Confira previsão completa

Cachoeiro amanhece com céu encoberto e temperatura mínima de 15°C neste domingo (20). Ao longo do dia, o sol até aparece, mas sempre entre muitas nuvens.

Segundo o Climatempo, a máxima não deve passar dos 25°C. Apesar da nebulosidade, não há chance de chuva. A umidade relativa do ar segue estável.

Durante a manhã e a tarde, o tempo se mantém nublado, com curtos períodos de abertura no céu. À noite, as nuvens voltam a se intensificar, deixando o clima mais fechado.