Terço dos Homens da Diocese de Cachoeiro tem nova coordenação

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim celebrou recentemente um momento importante para o movimento do Terço dos Homens: a eleição de seu novo coordenador diocesano.

O escolhido para essa missão foi Fábio de Souza, de 53 anos, motorista e membro ativo da Paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim. Atuante há mais de uma década no movimento, Fábio assume a coordenação com espírito de serviço e com o coração confiante na condução do Espírito Santo.

A eleição aconteceu no último dia 28 de junho, na própria Paróquia da Consolação, com a presença dos atuais coordenadores paroquiais e membros representativos do movimento. Foi nesse ambiente de oração, comunhão e discernimento que Fábio disse “sim” ao chamado.

“Tenho a inspiração da nossa Mãe, que ao receber o convite do anjo disse ‘sim’, mesmo sem saber o que aconteceria. Foi essa experiência que vivi no período da eleição. Disse meu sim confiante de que o Espírito Santo vai conduzir todo esse momento, junto com todo o movimento do Terço dos Homens”, partilhou emocionado Fábio.

O novo coordenador tem uma trajetória marcada pelo serviço e pela evangelização. Há cerca de 12 anos, foi eleito coordenador da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, pertencente à Paróquia da Consolação. Foi ali que nasceu o desejo de formar um grupo do Terço dos Homens. De forma providencial, ele convidou o atual coordenador diocesano, “Deco”, para liderar esse grupo local que permanece ativo até hoje.

“Foi assim que o Terço dos Homens entrou na minha vida: como um chamado de Deus para servir e formar homens de fé, que saem dos grupos transformados, levando paz às suas casas e comunidades”, conta Fábio.

Questionado sobre as expectativas para essa nova fase, ele ressalta que o movimento tem grande potencial de crescimento: “Precisamos avançar na formação. Quanto mais o homem conhece o movimento, mais ele ama participar. Esse é meu desejo: promover uma caminhada de crescimento espiritual e missionário, sempre unidos em oração.”

Fábio também reforça que, apesar de ser um movimento voltado para os homens, a presença das mulheres como apoiadoras é bem-vinda, especialmente nas famílias, mas que o foco principal é a transformação da vida masculina pela oração do terço, gerando frutos para toda a Igreja.