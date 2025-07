Tiroteio em praça na Serra deixa três mortos e um ferido

Na noite desta sexta-feira (11), ocupantes de um veículo atiraram contra algumas pessoas que estavam na praça do bairro Novo Horizonte, na Serra.

Na ocasião, três pessoas morreram e uma ficou ferida. Os policiais militares que estavam nas proximidades escutaram os disparos e, ao chegarem no local do ocorrido, viram os suspeitos fugindo a pé, em direção a uma região de mata. Os indivíduos haviam colidido o automóvel.

Assim, dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar (PM). Além dos suspeitos, foram apreendidos outros itens, como: uma granada, uma capa de colete balístico, um radiocomunicador, uma pistola calibre 9mm e 67 munições 9mm.

Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui