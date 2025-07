Trabalhador morre durante montagem de brinquedo em Mimoso do Sul

Na noite desta sexta-feira (11), um homem deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, vítima de um acidente de trabalho.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais foram informados que a vítima chegou ao hospital já sem vida e, que o homem, estava montando um brinquedo no parque de diversões, quando o ocorrido aconteceu.

Durante a montagem do brinquedo, a vítima estava mexendo em um fio de som, quando caiu desacordado. Assim, sendo socorrido para o hospital.

O AQUINOTÍCIAS. COM entrou em contato com a Polícia Civil (PC), para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas até o momento, sem resposta. A matéria será atualizada assim que chegarem mais informações.

