Tradição e música marcam Festa de Oriente; veja programação completa

A tradicional Festa de Oriente será realizada nos dias 26 e 27 de julho, na comunidade rural de Jerônimo Monteiro. Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento promete movimentar a região com atrações musicais, leilões e um grande bingo valendo 10 sacas de café.

A programação começa no sábado (26), com o já tradicional leilão de garrotes e assados, a partir das 15h30. Antes disso, às 15h, acontece o amistoso entre veteranos e visitantes. A noite será embalada pelos shows de Mister Dinho (20h), Alex Campanha (22h) e Maru & Banda (00h).

No domingo (27), a festa começa cedo. Às 7h30, os trilheiros se reúnem para um café da manhã, seguido da saída dos grupos e uma celebração da palavra às 10h. O almoço com show da banda Raízes da Terra está previsto para 11h30.

À tarde, o público contará com apresentações de Marquinho Macedo (13h30) e do cantor Markin Gava (19h). O ponto alto da programação será o grande bingo às 16h, com sorteio de 10 sacas de café, além do aguardado show nacional da banda Os Gargantas de Ouro, às 17h.

A Festa de Oriente é uma das mais esperadas da comunidade e conta com o apoio da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, da Associação da Microbacia do Oriente, patrocínio do Banestes e outros parceiros locais.