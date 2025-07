Tragédia! Ataque em escola deixa uma criança morta e feridos no RS

O prefeito de Estação (RS), Geverson Zimmermann, confirmou nesta terça-feira (8) que o autor do ataque ocorrido na Escola Maria Nascimento Giacomazzi entrou no colégio pela porta da frente, alegando entregar um currículo. Segundo o chefe do Executivo municipal, o adolescente agressor já foi aluno da instituição.

Antes de iniciar o ataque que resultou na morte de um menino de 8 anos e deixou duas alunas e uma professora feridas, o jovem teria solicitado autorização para ir ao banheiro, conforme relatos do prefeito à imprensa local.

Informações preliminares apontam que o adolescente usou explosivos artesanais, conhecidos como “bombinhas”, para causar pânico entre alunos e funcionários, facilitando os ataques subsequentes. Até o momento, a motivação do agressor ainda é desconhecida.

“Estamos com toda a equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua às famílias e à comunidade escolar neste momento difícil”, afirmou a prefeitura por meio das redes sociais oficiais.

Com cerca de 6 mil habitantes, Estação acompanha de perto a situação do jovem, que estava em tratamento psicológico e foi contido pela própria população antes de ser apreendido pela polícia.

As crianças feridas foram encaminhadas ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas, sendo que uma delas já recebeu alta após atendimento de primeiros socorros. A outra paciente foi transferida para Erechim, onde passará por cirurgia. A professora também permanece internada no Hospital Santa Terezinha.

Em solidariedade e para garantir a segurança, as aulas em toda a rede municipal de ensino estão suspensas por tempo indeterminado.