Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Iúna

Três homens foram detidos por tráfico de drogas na noite da última quarta-feira (23), no município de Iúna, na região do Caparaó capixaba.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu denúncias sobre movimentações suspeitas e iniciou uma operação de vigilância.

Durante a ação, os militares flagraram um homem saindo de casa em uma motocicleta e se encontrando com outro suspeito no bairro Centro. A equipe abordou o segundo envolvido e encontrou com ele uma porção de haxixe e diversas embalagens do tipo zip lock, comuns no comércio de entorpecentes.

Com apoio da cadela farejadora Mona, a equipe localizou mais drogas na residência do abordado, incluindo maconha, skunk e haxixe, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e outros materiais. Um terceiro suspeito foi abordado nas proximidades da casa e, durante as buscas, a polícia apreendeu mais drogas, quase R$ 6,5 mil em espécie, uma luneta e um pássaro silvestre mantido em cativeiro.

A motocicleta utilizada na ação foi removida para o pátio do Detran/ES. Os três envolvidos foram levados para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde ficaram à disposição da Justiça.