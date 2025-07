Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil e aumenta tensão com governo Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (9), a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. A medida, que entra em vigor em 1º de agosto, foi comunicada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o documento, a nova taxação será aplicada de forma ampla e independente das tarifas setoriais já existentes, como as que incidem sobre o aço e o alumínio. O Brasil já havia sido alvo de um aumento tarifário em abril, quando produtos nacionais passaram a ser taxados em 10%.

A decisão representa um novo capítulo na política protecionista de Trump, que, desde o início de seu primeiro mandato, vem adotando uma postura agressiva nas relações comerciais com países do Brics — bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Na carta, Trump afirmou que o Brasil “não está sendo bom para os Estados Unidos” e justificou a medida como resposta a supostos “ataques insidiosos contra eleições livres”, em referência indireta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral. Trump, que tem se posicionado publicamente em defesa de Bolsonaro, criticou novamente o processo que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Segundo divulgado pelo portal Metrópoles, o endurecimento tarifário ocorre em meio à corrida eleitoral nos EUA, em que Trump tenta reforçar sua imagem de defensor dos interesses econômicos americanos. A medida, no entanto, pode gerar novos atritos diplomáticos entre Washington e Brasília e impactar setores estratégicos da economia brasileira.