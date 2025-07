Trump vai 'desligar' o GPS no Brasil? Entenda os possíveis impactos

Nos bastidores da política internacional, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram que membros do Departamento de Estado dos EUA estariam discutindo sanções ao Brasil. Entre elas, uma das mais alarmantes seria o possível bloqueio do uso de satélites e GPS em território brasileiro. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e já causa preocupações aos brasileiros. Mas será que isso é possível?

O que é e como funciona o GPS?

O GPS (Global Positioning System) é um sistema de navegação por satélite controlado pelos Estados Unidos. Ele permite localizar qualquer ponto do planeta com alta precisão. Sua aplicação vai muito além de rotas: é essencial para a logística, telecomunicações, bancos, agricultura e até cirurgias médicas.

É possível bloquear o GPS em um país?

Tecnicamente, sim — os EUA têm controle total sobre os sinais do GPS, podendo reduzi-los ou desativá-los em áreas específicas. Porém, bloquear totalmente o GPS de um país civilizado e parceiro comercial como o Brasil seria uma medida extrema, com fortes repercussões geopolíticas e econômicas.

Há precedentes para esse tipo de bloqueio?

Historicamente, os EUA já limitaram a precisão do GPS em zonas de conflito, como no Oriente Médio. No entanto, isso foi feito em áreas militares, e não em países inteiros. Um bloqueio ao Brasil seria sem precedentes e altamente controverso.

E se os EUA bloquearem o GPS no Brasil?

Caso o EUA bloqueiem o GPS no Brasil, diversos setores seriam afetados: desde aplicativos de mobilidade e rastreamento de entregas, até operações bancárias e uso militar. A economia sofreria, e empresas precisariam buscar alternativas tecnológicas imediatas.

Brasil tem alternativa ao GPS dos EUA?

Sim. O Brasil pode recorrer ao GLONASS (Rússia), Galileo (União Europeia) ou BeiDou (China), que são sistemas alternativos ao GPS americano. Porém, muitos smartphones e dispositivos modernos já são compatíveis com múltiplos sistemas de navegação por satélite.

O governo brasileiro se manifestou?

Entretanto, até o momento, o governo Lula não comentou oficialmente sobre as alegações dos aliados de Bolsonaro. Porém, diplomatas avaliam que as chances de um bloqueio são mínimas. Especialistas acreditam que o episódio pode ter motivações políticas.