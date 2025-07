Urgente! Zambelli se entrega a autoridades da Itália

A defesa da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) comunicou nesta terça-feira (29) à imprensa que a parlamentar se apresentou às autoridades italianas. O ato faz parte da estratégia para evitar a deportação ao Brasil, onde Zambelli enfrenta condenação judicial.

Condenada em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por crimes relacionados à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à inserção de documentos falsificados, a deputada busca comprovar que não é foragida da Justiça.

Leia Também: Dallagnol é condenado a pagar R$ 135 mil a Lula por PowerPoint

Zambelli foi incluída na lista de procurados da Interpol no último dia 5, intensificando as medidas para sua captura internacional. O caso segue repercutindo no cenário político nacional, gerando debates sobre o cumprimento das decisões judiciais e os desdobramentos para a carreira da parlamentar.