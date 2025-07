Vai dar praia ou agasalho? Veja como fica o tempo em Cachoeiro

A sexta-feira (04) será de tempo estável, mas com presença constante de nuvens em Cachoeiro de Itapemirim. Não há previsão de chuva ao longo do dia.

Segundo os dados meteorológicos, a temperatura mínima será de 16°C e a máxima não ultrapassa os 22°C, garantindo um clima ameno e confortável.

O céu permanece nublado desde a madrugada até a noite, com aberturas de sol tímidas pela manhã e à tarde. Mesmo com tempo fechado, a previsão não indica chuvas.

