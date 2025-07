Veículo com placa clonada é apreendido em Guaçuí

A Polícia Civil apreendeu, na última quinta-feira (10), um veículo com placa clonada no bairro Horto Florestal, em Guaçuí.

De acordo com a PC, o veículo foi localizado em uma lavoura de café, onde o condutor, de 44 anos, trabalhava. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Guaçuí.

Durante o depoimento, o homem afirmou ter comprado o carro de um vizinho e alegou que ainda pagava o veículo em parcelas. No entanto, ele não apresentou nenhum documento que comprovasse a negociação.

Segundo o Setor de Investigação da Delegacia de Guaçuí, a placa era alvo de uma ocorrência registrada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A denúncia informava que o código estaria sendo utilizado indevidamente no Espírito Santo.

Diante das evidências, o suspeito foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

