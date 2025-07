Veja quais farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo

Cinco farmácias estarão de plantão neste domingo (20) em Cachoeiro de Itapemirim, garantindo o atendimento à população durante todo o dia. A escala foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Conforme a normativa municipal, as farmácias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar das 7h às 22h. Já nos demais bairros, o horário é das 7h às 19h, podendo ser estendido até as 22h de forma facultativa.

Confira os estabelecimentos escalados:

1 – Drogaria Cachoeiro

📍 Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro (ao lado do Renê)

📞 (28) 3511-2478

2 – Drogaria Júlia (Gilberto Machado)

📍 Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 – em frente ao CRE

📞 (28) 3521-0251

3 – Farmácia Vida

📍 Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários (em frente ao Hospital Evangélico)

📞 (28) 3517-3441

4 – Drogaria Júlia (Zumbi)

📍 Av. José Félix Cheim, s/n – Linha Vermelha (próxima ao Supermercado Baratão)

📞 (28) 3517-1600

5 – Drogaria Júlia (Boa Vista)

📍 Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – em frente ao Supermercado Otavarp

📞 (28) 3025-2501

A população pode encaminhar dúvidas, sugestões ou reclamações sobre o serviço de plantão para o e-mail da Vigilância Sanitária: [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-1631.