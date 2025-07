Velha guarda do PT retoma comando no ES e derruba Jack Rocha

Em uma disputa esperada pelo mercado político capixaba, a deputada federal Jack Rocha perdeu o comando do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo para a chamada velha guarda petista, representada pelos deputados João Coser, Iriny Lopes e Helder Salomão. Ontem, durante o Processo de Eleição Direta (PED) do partido, João Coser foi eleito novo presidente estadual da legenda, encerrando o ciclo de seis anos de liderança de Jack Rocha.

A união entre os veteranos do PT visa fortalecer a sigla, que enfrentou dificuldades nas últimas eleições municipais e não conseguiu eleger nenhum prefeito no estado no pleito do ano passado.

O resultado da eleição interna terá impacto direto na montagem da bancada federal do partido para as próximas eleições. Helder Salomão, que foi o candidato petista mais votado na eleição passada com mais de 120 mil votos, deve garantir sua reeleição com facilidade. Já João Coser e Jack Rocha disputam uma vaga para a Câmara dos Deputados, mas o PT deve conquistar apenas duas cadeiras na bancada federal capixaba.

Resultado oficial da eleição estadual do PT no ES:

João Coser / Iriny Lopes: 4.027 votos

Jack Rocha: 3.102 votos

Brancos: 241 votos

Nulos: 86 votos

Chapas para diretório estadual:

400 – A Estrela Tem Que Brilhar: 3.736 votos

480 – Construindo um Novo Brasil: 2.671 votos

499 – Resistir e Lutar nas Ruas e nas Redes: 354 votos

Brancos: 573 votos

Nulos: 119 votos

Resultado para presidente nacional do PT:

120 – Valter Pomar: 1.016 votos

130 – Rui Falcão: 505 votos

150 – Romero Pereira: 20 votos

180 – Edinho: 5.463 votos

Brancos: 293 votos

Nulos: 157 votos