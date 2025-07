Vice-presidente Alckmin lamenta perda de Gedelti Gueiros

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lamentou a morte do pastor Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata (ICM), no Espírito Santo. Ele destacou o legado de fé deixado pelo líder religioso e prestou solidariedade aos familiares, amigos e membros da comunidade.

“Perdemos uma grande liderança espiritual. O pastor Gedelti Gueiros fundou, no Espírito Santo, a Igreja Cristã Maranata (ICM), onde deixou um extenso legado de fé. Neste momento de dor, transmito minhas orações a seus amigos, familiares e à toda comunidade da ICM”.

