Victor Coelho rebate ataques de Léo Camargo e sai em defesa de Casagrande

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e atual secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho (PSB), utilizou as redes sociais nesta semana para sair em defesa do governador Renato Casagrande (PSB), após declarações polêmicas do ex-vereador Léo Camargo (PL). Pré-candidato à Assembleia Legislativa, Victor fez duras críticas ao ex-parlamentar, que tem atacado publicamente o governador, provável candidato ao Senado em 2026.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Camargo afirmou que, caso Casagrande seja eleito senador, o Espírito Santo perderá representatividade política no Congresso. Ele também associou o governador a pautas de esquerda, como apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), à legalização das drogas e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em tom inflamado, Léo declarou: “Chega de comunismo e socialismo. Vamos juntos NÃO DEIXAR eleger Renato Casagrande como senador da República”.

A resposta veio em tom igualmente contundente. Em sua fala, Victor Coelho classificou o ex-vereador como “amargo cidadão” e pediu que a população compare a trajetória de Léo com a de Casagrande, a quem chamou de “o governador mais bem avaliado da história do Espírito Santo”.

Além de defender o legado do governo estadual, Victor Coelho levantou uma série de críticas pessoais e políticas contra Léo Camargo. Entre elas, mencionou um boletim de ocorrência por agressão à mulher, denúncias de recebimento indevido de auxílio emergencial durante a pandemia e contradições no exercício do mandato como vereador.

“Enquanto o governador criava a Secretaria das Mulheres, implantava programas de proteção e combate à violência de gênero e investia quase R$ 2 bilhões no enfrentamento à Covid-19, o ex-vereador votava contra o tíquete de alimentação na Câmara, mas não abria mão do benefício”, alfinetou Vitor.

O secretário também ressaltou iniciativas reconhecidas nacionalmente da gestão Casagrande, como o programa Estado Presente na Segurança Pública, a Rede Abraço de apoio a dependentes químicos, o Reflorestar e os investimentos em mobilidade urbana na Grande Vitória.

Ao final de sua fala, Victor ironizou a acusação de que o PSB seria favorável à legalização das drogas. Segundo ele, todos os senadores da legenda votaram a favor da criminalização do porte de entorpecentes no Senado. “É só dar um Google. Bota o Tico e Teco pra funcionar”, disparou.

Por fim, Victor defendeu a busca pela verdade, independentemente de ideologia política. “Você vai acreditar em quem? No cara que não conseguiu nem administrar o próprio pet shop? Ou no governador que mudou a história do Espírito Santo?”, concluiu.