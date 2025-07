VÍDEO | Acidente deixa um morto e um ferido em Domingos Martins

Uma pessoa morreu e outra foi resgatada em estado grave na manhã desta sexta-feira (18), após o um caminhão tombar na BR-262, em Domingos Martins.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia em direção à Grande Vitória quando o condutor perdeu o controle em uma curva e caiu em uma ribanceira. Com o impacto, o passageiro foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

O motorista ficou preso às ferragens, com fraturas no fêmur e outras lesões graves. Após uma avaliação de riscos, os bombeiros realizaram o corte da árvore e utilizaram ferramentas hidráulicas para retirar a vítima, que recebeu atendimento ainda dentro do veículo.

Durante a operação, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros com acesso venoso, torniquete na coxa e oxigenioterapia. Após ser estabilizado, o motorista foi transportado de helicóptero pela equipe do NOTAER até um hospital.

A ocorrência mobilizou 11 bombeiros, policiais militares e rodoviários federais, além de socorristas do Samu e funcionários de uma ambulância de Castelo. Após o resgate, a cena foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar e da PRF.

Veja os vídeos e imagens: