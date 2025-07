VÍDEO | Acidente grave: avião caiu em rodovia movimentada

Nesta quarta-feira, 23, um trágico acidente aéreo chocou o norte da Itália. Um avião caiu em uma rodovia na província de Brescia, explodindo logo após o impacto.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato em que o ultraleve colidiu com a pista. A aeronave caiu repentinamente, pegando fogo após atingir o asfalto.

Segundo informações da imprensa local, duas pessoas morreram no acidente. As vítimas eram um homem de 75 anos e uma mulher de 60 anos, ambos ocupantes da aeronave.

Motoristas ficaram feridos após a explosão

Dois motoristas que trafegavam pela rodovia ficaram feridos no momento em que o avião caiu. Eles foram encaminhados a um hospital local com ferimentos leves, segundo as autoridades.

Após o impacto, o ultraleve foi consumido pelas chamas. As imagens mostram destroços espalhados pela pista, e a fuselagem totalmente destruída, dificultando a identificação dos passageiros.

Rodovia foi parcialmente interditada

A rodovia onde o avião caiu precisou ser interditada parcialmente para o trabalho das equipes de emergência. O tráfego foi desviado enquanto bombeiros e peritos atuavam no local.

Veja o vídeo