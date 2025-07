VÍDEO | Acidente grave causa transtornos na BR-101, em Mimoso do Sul

Um acidente registrado nesta quinta-feira (10) está causando lentidão na BR-101 Sul, nas proximidades do pedágio de Itapemirim, no sentido Rio de Janeiro.

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a dinâmica da ocorrência. Equipes de atendimento estão a caminho do local.

Motoristas que seguem pela via devem redobrar a atenção e considerar rotas alternativas.

