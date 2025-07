VÍDEO | Adolescente fica ferido em máquina de moer cana em Ibatiba

Um adolescente de 16 anos sofreu um acidente enquanto trabalhava em uma lanchonete em Ibatiba, na última quarta-feira (23).

De acordo com informações do Notaer, a vítima teve ferimentos grave em uma das mãos e precisou ser transferido com urgência para o hospital de Vitória.

O paciente foi entregue com vida às equipes do SAMU, na base do NOTAER, em Maruípe, onde recebeu os primeiros cuidados. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar especializada.