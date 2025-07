VÍDEO | Adolescente morre após grave acidente em Cachoeiro

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde desta terça-feira (8) após um grave acidente ocorrido na Rodovia ES 482, nas proximidades de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. Quando os militares chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava presente e confirmou a morte do garupa, um adolescente de 17 anos.

O condutor da motocicleta, conforme relatado pela PM, não possuía habilitação e sofreu escoriações pelo corpo. Em seguida, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já o motorista do caminhão permaneceu no local do acidente.

Ainda de acordo com testemunhas, ambos os veículos seguiam no sentido Coutinho x Cachoeiro. No entanto, o motociclista perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu lateralmente contra o caminhão. Devido ao forte impacto, os ocupantes da moto foram arremessados para debaixo do caminhão.

Assim que percebeu a colisão, o motorista do caminhão reduziu a velocidade e parou o veículo alguns metros adiante. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.

Posteriormente, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Por fim, a polícia conduziu o motorista do caminhão, um homem de 28 anos, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi ouvido e, em seguida, liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

