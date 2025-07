VÍDEO | Avião cai e mata aluno e piloto

Um acidente aéreo em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, deixou dois mortos na manhã desta terça-feira (1º). A aeronave de instrução caiu em uma área rural da Estrada Municipal José Domingues Netto por volta das 11h50, mobilizando equipes de resgate e autoridades da aviação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram o piloto Abner Oliveira, de 39 anos, e o aluno Felipe Coiado, de 24 anos. Ambos morreram no local, presos às ferragens e com sinais de politraumatismo. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto.

Inicialmente, foi divulgado que o avião transportava quatro pessoas. No entanto, a informação foi corrigida às 13h, confirmando que apenas duas pessoas ocupavam a aeronave no momento da queda. O destino do voo não foi informado.

Apesar do impacto, o acidente não provocou incêndio nem vazamento de combustível. A queda ocorreu em uma propriedade rural, sem atingir casas ou construções próximas.

O resgate envolveu seis viaturas do Corpo de Bombeiros, além de equipes da Polícia Militar, Samu e do helicóptero Águia, que atuaram no socorro e isolamento da área. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e a Polícia Técnico-Científica foram acionados para apurar as causas do acidente.

Veja o vídeo

Vídeo: Corpo de Bombeiros de São Paulo