VÍDEO | Brinquedo despenca em parque e deixa feridos

O vídeo do acidente mostra o brinquedo em funcionamento, girando em alta velocidade, quando se parte ao meio e despenca . É possível ouvir os gritos de desespero dos ocupantes, enquanto o equipamento balança violentamente antes da queda.

Das 23 pessoas envolvidas no acidente, três ficaram gravemente feridas e foram levadas às pressas para hospitais locais. Outras 20 vítimas apresentaram ferimentos leves , segundo informações divulgadas pelo jornal internacional Khaleej Times .

Um grave acidente ocorreu nesta quinta-feira (31) no Green Mountain Park , localizado em Al Hada , quando um brinquedo conhecido como “360 graus” se partiu em dois e despencou com os ocupantes .

