VÍDEO | Caminhão carregado de cerveja tomba em Ibatiba

Um caminhão carregado com cerveja capotou na Curva da Ferradura, em Ibatiba, na manhã desta sexta-feira (18).

Segundo as primeiras informações, o motorista perdeu o controle do veículo ao trafegar pela BR-262, no trecho conhecido pela alta periculosidade.

Apesar do impacto, o condutor estaria bem e não há registro de ferimentos graves até o momento. A carga ficou espalhada às margens da rodovia.

Equipes foram acionadas para sinalizar a via e garantir a segurança no local. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Vídeo: TV Pluenzy