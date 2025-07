Vídeo | Caminhão perde freio e quase atinge casas em Muniz Freire

Um caminhão desgovernado atingiu um poste de energia elétrica e em seguida colidiu contra uma árvore na praça do distrito de Vieira Machado, em Muniz Freire, na tarde desta segunda-feira (7).

De acordo com informações iniciais, o motorista teria percebido a falha nos freios enquanto descia um morro e, para evitar atingir residências localizadas no final da via, manobrou o veículo em direção à praça, onde acabou colidindo com uma árvore.

Até o momento, não há registro de feridos. A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

*A matéria está em atualização.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais