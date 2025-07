VÍDEO | Carreta carregada de madeira pega fogo em Domingos Martins

Uma carreta que transportava madeira pegou fogo na última quarta-feira (9) no trevo de Caxixe, distrito de Domingos Martins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A equipe foi acionada e combateu as chamas, que destruíram a cabine e parte da carga.

As causas do incêndio ainda não foram informadas. O trânsito no local ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.

