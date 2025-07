VÍDEO | Carreta tomba e causa transtornos em Bom Jesus do Norte

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (19), na curva de Iúru, localizada na saída de Bom Jesus do Norte com destino a Apiacá, pela rodovia ES-297. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

De acordo com informações, a carreta seguia sentido sul quando o motorista perdeu o controle em uma curva acentuada, resultando no tombamento às margens da pista.

Não há informações sobre feridos.